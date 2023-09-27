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    «СКА-Хабаровск», «Акрон» и «Черноморец» пробились в следующий раунд Кубка России, «Тюмень» и «Динамо» из Махачкалы вылетели

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    Завершился целый ряд матчей очередного этапа Пути регионов Кубка России.

    «СКА-Хабаровск»
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    «СКА-Хабаровск»

    «Динамо» из Владивостока в родных стенах переиграло «Тюмень» со счетом 2:0. Авторами голов стали Алексей Баев и Егор Дорохов.

    Футбол. Россия. Кубок
    Динамо Владивосток — Тюмень 2:0
    Голы: 1:0 Baev A. (15'), 2:0 Dorokhov E. (18') Динамо Владивосток: Beltyukov D., Baev A., Bragin V., Dorokhov E., Grunichev A., Kalugin D., Kotov D., Kryukov M., Mashnev M., Obivalin S., Salnikov I. Тюмень: Андрей Савин, Андреа Чуканов, Максим Петров, Bolotov E., Gubochkin A., Kasatkin N., Kobyalko A., Milyutin V., Myrzakov K., Porokhov I., Shadrin P. Предупреждения: Gubochkin A. (36'), Dorokhov E. (60'), Shadrin P. (74'), Baev A. (75')

    В еще одной игре «СКА-Хабаровск» в серии послематчевых пенальти оказался сильнее «Сокола» — 1:1, по пенальти 4:2.

    Футбол. Россия. Кубок
    СКА-Хабаровск — Сокол 2:1
    Голы: 0:1 Ezhkov D. (25'), 1:1 Яо Жан Шарль Оливье (44'), : Томас Рукас (пенальти) (1'), : Kazantsev D. (пенальти) (1'), : Рустам Сосранов (пенальти) (2'), : Илья Петров (пенальти) (3'), : Ezhkov D. (пенальти) (3'), : Даниил Корнюшин (пенальти) (4') СКА-Хабаровск: Томас Рукас, Рустам Сосранов, Илья Петров, Вячеслав Подберёзкин, Тимофей Шипунов, Дмитрий Стародуб, Яо Жан Шарль Оливье, Альбек Гонгапшев, Максим Кутовой, Sugrobov V., Bykov A. Сокол: Андрей Евдокимов, Ян Гудков, Михаил Мальцев, Fedorov A., Ezhkov D., Kazantsev D., Kozlovsky N., Mankov N., Ozmanov D., Tursunov I., Yugaldin D. Предупреждения: Яо Жан Шарль Оливье (40'), Андрей Евдокимов (63'), Максим Караев (71')

    Также «Акрон» на выезде не оставил ни единого шанса «Рязани», разгромив ее со счетом 6:1.

    Футбол. Россия. Кубок
    Рязань — Акрон 1:6
    Голы: 0:1 Владимир Азаров (25'), 0:2 Абу-Саид Эльдарушев (36'), 0:3 Константин Савичев (45+1'), 1:3 Марат Таймуразович Бокоев (51'), 1:4 Артём Погосов (53'), 1:5 Андрес Понсе (66'), 1:6 Руслан Апеков (75') Рязань: Otmakhov V., Galiev M., Kalabukhov D., Markov V., Petrukhin R., Polyakov P., Rubchinskiy E., Shatalov D., Trifonov P., Tses S., Zhuravlev G. Акрон: Дэвид Сангаре, Егор Данилкин, Джамалдин Ходжаниязов, Владимир Азаров, Иван Чудин, Сергей Макаров, Руслан Апеков, Абу-Саид Эльдарушев, Артём Погосов, Константин Савичев, Dimoski B. Предупреждение: Владимир Азаров (41')

    Помимо этого, «Черноморец» в гостях оказался сильнее «Биолога-Новокубанска» с результатом 2:1.

    Футбол. Россия. Кубок
    Биолог — Черноморец 1:2
    Голы: 0:1 Panamarev N. (пенальти) (34'), 0:2 Артём Делькин (36'), 1:2 Korotkov O. (85') Биолог: Dyachkov A., Avetikov V., Balkizov R., Borisov A., Dudaev Y., Izosimov R., Livadnov E., Malysh M., Minosyan G., Piriev M., Punegov D. Черноморец: Михаил Филиппов, Олег Красильниченко, Артём Делькин, Abakarov M., Basyrov S., Budagyan Y., Khagur R., Kirilenko V., Kumburovic N., Magomedov Z., Panamarev N. Предупреждения: Minosyan G. (11'), Dudaev Y. (32'), Izosimov R. (62'), Korotkov O. (86'), Polyakh D. (90+4'), (90+6') Удаление: Malysh M. (90+4')

    И, наконец, «Форте» на своем поле сенсационно справился с махачкалинским «Динамо» со счетом 1:0.

    Футбол. Россия. Кубок
    Форте — Динамо-Махачкала 1:0
    Гол: 1:0 Korolkov K. (43') Форте: Рустам Халимбеков, Moskalenko N., Chistyakov N., Korolkov K., Lavrishchev D., Mogilev E., Musluev I., Okhrimenko E., Panchenko A., Rudnev M., Shvedyuk I. Динамо-Махачкала: Евгений Гошев, Денис Осокин, Александр Сандрачук, Темиркан Сундуков, Рамазан Абдурагимов, Шамиль Исаев, Руслан Лисакович, Ражаб Магомедов, Dzhabrailov A., Smith S. Предупреждения: Panchenko A. (13'), (52'), Okhrimenko E. (59'), Moskalenko N. (90+3')
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