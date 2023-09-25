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    Орлов назвал Дзюбу игроком вчерашнего дня

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    Известный журналист Геннадий Орлов раскритиковал нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу после матча с «Зенитом» (2:1).

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Защитникам не сложно было к нему приспособиться. В целом зенитовцы с ним справлялись. Он уже малоподвижный, во фланги вообще не смещается. Вот когда он ушел, железнодорожники начали разрывать питерцев, особенно по флангам.

    Возможно, в этом и заключался замысел Галактионова, чтобы Дзюба выматывал защитников, терроризировал их, толкался. Конечно, он мощный, сильный, но где скорость? Разве он может так носиться, как понесся "Локо" на последних минутах?

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    • Я не говорю, что Дзюба не приносит пользу "Локо". Нет, КПД он все равно дает. Но Артем — игрок вчерашнего дня. Когда мяч находится в его зоне, он может зацепиться, сбросить партнерам. Однажды здорово отпасовал Пиняеву, которого взяли в коробочку. А в остальном...

    Очень понравился Глушенков. Великолепно вошел в игру! А вот в составе хозяев я бы никого не выделил. Все сыграли ниже своих возможностей», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    Дзюба провел в текущем чемпионате России семь матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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