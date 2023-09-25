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    Непомнящий: Если в «Краснодаре» нет травмированных — это команда без слабых мест

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    Знаменитый советский и российский тренер Валерий Непомнящий оценил лидерство «Краснодара» в текущем сезоне и высказал свое мнение, что ждет команду Владимира Ивича в дальнейшем.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Я еще перед началом сезона призывал обратить на него внимание. Если в команде все здоровы, у нее просто нет слабых мест. Южане конкурентоспособны на фоне "Зенита". Плюс в действиях петербуржцев прослеживается некоторая вальяжность, тогда как подопечные Ивича рубятся до конца в каждом моменте», — заявил Непомнящий RT.

    После девяти туров «Краснодар» уверенно возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 21 очками, опережая преследователей «Крылья Советов» и «Зенит» на 3 и 4 балла.

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