Непомнящий: Если в «Краснодаре» нет травмированных — это команда без слабых мест

Знаменитый советский и российский тренероценил лидерствов текущем сезоне и высказал свое мнение, что ждет командув дальнейшем.

«Я еще перед началом сезона призывал обратить на него внимание. Если в команде все здоровы, у нее просто нет слабых мест. Южане конкурентоспособны на фоне "Зенита". Плюс в действиях петербуржцев прослеживается некоторая вальяжность, тогда как подопечные Ивича рубятся до конца в каждом моменте», — заявил Непомнящий RT.

После девяти туров «Краснодар» уверенно возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 21 очками, опережая преследователей «Крылья Советов» и «Зенит» на 3 и 4 балла.