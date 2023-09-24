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    ПСЖ разгромил «Марсель» в матче Лиги 1

    ПСЖ — «Марсель»: счет матча 4:0, обзор голов

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    ПСЖ всухую обыграл «Марсель» (4:0) в матче 6-го тура французской Лиги 1.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол парижане забили на 8-й минуте встречи. Защитник команды Ашраф Хакими совершил красивый удар со штрафного, попав точно в девятку ворот.

    На 32-й минуте встречи лидер ПСЖ Килиан Мбаппе был вынужден пойти на замену. Форвард получил травму и не смог продолжить матч.

    Уже на 37-й минуте нападающий хозяев Рандаль Коло Муани забил 2-й гол, пробив с близкого расстояния и мяч оказался в воротах благодаря рикошету.

    На 47-й минуте нападающий ПСЖ Гонсалу Рамуш выпрыгнул выше всех и совершил сильный удар головой, забив 3-й гол своей команды.

    Уже на 89-й минуте все тот же Рамуш поставил точку в этом матче. Игрок получил мяч в штрафной и вогнал мяч в сетку.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Марсель 4:0
    Голы: 1:0 Ашраф Хакими (8'), 2:0 Рандаль Коло Муани (37'), 3:0 Гонсалу Рамуш (47'), 4:0 Гонсалу Рамуш (89') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Маркос Маркиньос, Милан Шкриньяр, Лукас Эрнандес (Перейра Данилу, 69'), Ашраф Хакими (Норди Мукиэле, 83'), Мануэль Угарте, Warren Zaire-Emery, Брэдли Баркола (Карлос Солер, 83'), Усман Дембеле (Фабиан Руис, 69'), Рандаль Коло Муани, Килиан Мбаппе (Гонсалу Рамуш, 32') Марсель: Пьер-Эмерик Обамеянг (Хоакин Корреа, 75'), Витор Карвалью (Илиман Ндиайе, 46'), Ренан Лоди, Жордан Верету, Аззедин Унаи (Амин Арит, 46'), Валентин Ронжье, Жонатан Клосс (Билал Надир, 84'), Леонардо Балерди (Бамо Мейте, 83'), Самуэль Жиго, Шансель Мбемба, Пау Лопес Предупреждения: Самуэль Жиго (73'), Жордан Верету (82'), Ренан Лоди (85')

    После этого матча ПСЖ занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 11-ю баллами в активе. «Марсель» — на 7-й позиции (9).

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