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    ФИФА назвала претендентов на премию Пушкаша за самый красивый гол

    Футбол ФИФА
    ФИФА на своем официальном сайте объявила список из 11 претендентов на премию Пушкаша.

    Хулио Энсисо
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    Хулио Энсисо

    Ими стали:

    1. Альваро Барреал: «Цинциннати» — «Питтсбург Риверхаундс» (Открытый кубок США, 6 июня 2023 г.);
    2. Линда Кайседо: Колумбия — Германия (чемпионат мира по футболу среди женщин, 30 июля 2023 г.);
    3. Хулио Энсисо: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» (английская Премьер-лига, 24 мая 2023 г.);
    4. Сон Джин Канг: Иордания U20 — Республика Корея U20 (Кубок Азии среди юношей до 20 лет, 5 марта 2023 г.);
    5. Сэм Керр: Австралия — Англии (чемпионат мира по футболу среди женщин, 16 августа 2023 г.);
    6. Брайан Лозано: «Атлас» — «Америки» (Лига MX Клаусура (Мексика), 26 февраля 2023 г.);
    7. Гильерме Мадуга: «Новоризонтино» — «Ботафого ФК-СП» (Серия B (Бразилия), 27 июня 2023 г.);
    8. Иван Моранте: «Ибица» — «Бургос» (Сегунда (Испания), 25 марта 2023 г.);
    9. Нуну Сантуш: «Спортинг» — «Боавишта» (Примейра (Португалия), 12 марта 2023 г.);
    10. Асхат Тагыберген: Казахстан — Дания (отборочные матчи Евро-2024, 26 марта 2023 г.);
    11. Беатрис Занератто: Бразилия — Панама (чемпионат мира по футболу среди женщин, 24 июля 2023 г.).

    Полную версию забитых голов можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФИФА.

    Проголосовать за одного из претендентов можно на официальном сайте организации.

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