ФИФА назвала претендентов на премию Пушкаша за самый красивый гол

Ими стали:
1. Альваро Барреал: «Цинциннати» — «Питтсбург Риверхаундс» (Открытый кубок США, 6 июня 2023 г.);
2. Линда Кайседо: Колумбия — Германия (чемпионат мира по футболу среди женщин, 30 июля 2023 г.);
3. Хулио Энсисо: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» (английская Премьер-лига, 24 мая 2023 г.);
4. Сон Джин Канг: Иордания U20 — Республика Корея U20 (Кубок Азии среди юношей до 20 лет, 5 марта 2023 г.);
5. Сэм Керр: Австралия — Англии (чемпионат мира по футболу среди женщин, 16 августа 2023 г.);
6. Брайан Лозано: «Атлас» — «Америки» (Лига MX Клаусура (Мексика), 26 февраля 2023 г.);
7. Гильерме Мадуга: «Новоризонтино» — «Ботафого ФК-СП» (Серия B (Бразилия), 27 июня 2023 г.);
8. Иван Моранте: «Ибица» — «Бургос» (Сегунда (Испания), 25 марта 2023 г.);
9. Нуну Сантуш: «Спортинг» — «Боавишта» (Примейра (Португалия), 12 марта 2023 г.);
10. Асхат Тагыберген: Казахстан — Дания (отборочные матчи Евро-2024, 26 марта 2023 г.);
11. Беатрис Занератто: Бразилия — Панама (чемпионат мира по футболу среди женщин, 24 июля 2023 г.).
Полную версию забитых голов можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФИФА.
Проголосовать за одного из претендентов можно на официальном сайте организации.