ФИФА назвала претендентов на премию Пушкаша за самый красивый гол

ФИФА на своем официальном сайте объявила список из 11 претендентов на

Ими стали:

1. Альваро Барреал: «Цинциннати» — «Питтсбург Риверхаундс» (Открытый кубок США, 6 июня 2023 г.);

2. Линда Кайседо: Колумбия — Германия (чемпионат мира по футболу среди женщин, 30 июля 2023 г.);

3. Хулио Энсисо: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити» (английская Премьер-лига, 24 мая 2023 г.);

4. Сон Джин Канг: Иордания U20 — Республика Корея U20 (Кубок Азии среди юношей до 20 лет, 5 марта 2023 г.);

5. Сэм Керр: Австралия — Англии (чемпионат мира по футболу среди женщин, 16 августа 2023 г.);

6. Брайан Лозано: «Атлас» — «Америки» (Лига MX Клаусура (Мексика), 26 февраля 2023 г.);

7. Гильерме Мадуга: «Новоризонтино» — «Ботафого ФК-СП» (Серия B (Бразилия), 27 июня 2023 г.);

8. Иван Моранте: «Ибица» — «Бургос» (Сегунда (Испания), 25 марта 2023 г.);

9. Нуну Сантуш: «Спортинг» — «Боавишта» (Примейра (Португалия), 12 марта 2023 г.);

10. Асхат Тагыберген: Казахстан — Дания (отборочные матчи Евро-2024, 26 марта 2023 г.);

11. Беатрис Занератто: Бразилия — Панама (чемпионат мира по футболу среди женщин, 24 июля 2023 г.).

Полную версию забитых голов можно посмотреть на официальном YouTube-канале ФИФА.

Проголосовать за одного из претендентов можно на официальном сайте организации.