начнут матч в 22:00 в Лиге конференций (группа A), 21.09.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Слован» — «Клаксвик». Коэффициент ставки — 2.26 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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