В четверг, 21 сентября словацкий «Слован» на своём поле примет чемпиона Фарерских островов «Клаксвик». Это будет матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете А. Встреча начнётся в 22:00 (мск). «Слован» — «Клаксвик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слован»

«Слован» — чемпион Словакии, как и все победители своих футбольных национальных ассоциаций, стартовал в квалификации Лиги чемпионов.

В начале европохода клуб из Братиславы одеражал победу над командой «Свифт Эсперанж» из Люксембурга (1:1 — ничья дома и 2:0 — победа в гостях). Затем «Слован» добился успеха в битве против боснийского «Зриньски» (2:2 — ничья дома и 1:0 — победа в гостях).

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А вот в 3-й стадии квалификации Лиги чемпионов лучшей команде Словакии не повезло. «Слован» проиграл чемпиону Израиля — «Маккаби» из Хайфы (1:2 — поражение дома и 1:3 — проигрыш в гостях).

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В итоге «Слован» получил право сыграть в Лиге Европы. В 4-м этапе отбора словацкий клуб уступил киприотам из «Ариса» (2:1 — победа дома и 2:6 — фиаско в гостевой встрече).

В чемпионате Словакии прошли матчи 7-го тура. «Слован» — занимает 6 место в турнирной таблице — в ативе команды 8 очков. От лидер — ФК «Тренчин» отставание составляет 8 баллов. Но не стоит забывать о том, что у действующего чемпиона «Слована» есть две игры в запасе.

«Клаксвик»

«Клаксвик» — чемпион Фарерских островов. В Лиге чемпионов дошел до третьего отборочного раунда, обыграв на пути венгерский «Ференцварош» (3:0 — суммарный счет) и «Хеккен» из Швеции (3:3 — ничья двухматчевой дуэли и 4:3 — победа в серии пенальти).

В 3-й стадии квалификации «Клаксвик» проиграл норвежскому «Мольде». Чемпион Фарер уступил лишь в дополнительное время (2:3 — итог двухматчевой дуэли).

Потом была Лига Европы и противостояние с молдавским «Шерифом». Домашнюю игр «Клаксвик» завершил вничью, обменявшись голами (1:1). Но в гостях фарерцам пришлось уступить команде из Тирасполя (1:2).

«Клаксвик» продолжает лидировать в чемпионате Фарер: в 21-м сыгранном матче КИ набрал 56 очков. Это на 4 балла больше, чем у ближайшего преследователя — Б-36.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Слован» можно поставить за 1.65, ничью оценивают в 4.05. А на победу «Клаксвика» — 5.00.

Прогноз: Интересная пара команд, в матче которого можно увидеть яркую и зрелищную игру с забитыми мячами.

Ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 2.26.

Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче отличатся обе команды.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.