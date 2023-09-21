Сегодня в 19:45 по московскому времени молдавский «Шериф» на своем поле сыграет против «Ромы» в рамках 1-го тура группы G Лиги Европы. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

Футбол. Лига Европы. Группа G Шериф — Рома 0:1 Гол: 0:1 (45 + 4') Шериф: Максим Коваль, Cristian Tovar, Kiki Gabi, Munashe Garananga, Alejandro Artunduaga, Армель Джуниор Зохури, Peter Ademo, Joao Paulo Moreira Fernandes, David Ankeye, Amine Talal, Jerome Mbekeli Рома: Стефан Эль-Шаарави, Ромелу Лукаку, Никола Залевский, Уссем Ауа, Ренату Саншеш (Леандро Паредес, 28'), Рик Карсдорп, Бриан Кристанте, Эван Н'Дика, Диего Льоренте, Джанлука Манчини, Миле Свилар Предупреждение: Amine Talal (45 + 3')

Ход матча

Довольно посредственный тайм провела Рома, но тем не менее смогла уйти на перерыв ведя в счете. Во многом случайный гол забили гости, в помощь которым пришелся рикошет Талаля после навеса Паредеса со штрафного. Продолжим после перерыва!

45+5' Перерыв! 1:0 в пользу Ромы.

45+4' ГООЛ! 0:1! И все же забивает Рома в раздевалку! А точнее это был автогол. Паредес со штрафного практически с центра поля закинул мяч во вратарскую, где мяч в свои ворота срезал Талаль!

45+3' Желтая карточка. Талаль высоко поднял ногу и попал в корпус Манчини.

45+2' Доигрывают постепенно команды довольно скучный первый тайм..

45' Три минуты добавлено в первом тайме.

43' Манчини нарушил правил на Мбекели и сам в итоге получил повреждение после того, как камерунский полузащитник попал ногой по затылку итальянца.

41' Римляне заработали штрафной на левом полуфланге. Паредес подошел к мячу и на силу пробил прямо в стенку.

39' Залевский сыграл на подборе и пробил с линии штрафной выше ворот.

37' Эль-Шаарави прострелил с левого края штрафной, Коваль мяч накрыл.

35' Штанга! После передачи Талаля в штрафную Мбекели в касание пробил в правый угол и попал в штангу!

33' Неплохо выглядит Шериф в последние минуты. Молдавская команда пытается атаковать флангами и хорошо комбинирует возле чужой штрафной.

31' Талаль выполнил подачу с правого углового в штрафную, Лукаку помог своим партнерам в обороне и выбил мяч.

29' Эль-Шаарави в чужой штрафной сходу бьет после передачи от Лукаку, но вышло неточно. От ворот.

28' Замена в составе Ромы. Саншеш получил повреждение и покинул поле, вместо него вышел Паредес.

27' Пауза в игре. Арбитр отправил команды на водопой.

25' Коваль без проблем ловит мяч в руках после дальнего удара низом от Кристанте.

24' Талаль со стандарта закинул мяч на правый край штрафной, но никто из партнеров не откликнулся на пас.

22' Ауар возле своей штрафной потянул за футболку Талаля и нарушил правила. Стандарт зарабатывает молдавская команда.

20' Лукаку за пределами чужой штрафной не смог совладать с мячом и отдал сферу сопернику.

18' Карсдорп через центр сделал проникающую передачу на правый край штрафной на Эль-Шаарави, но итальянского форварда опередил Коваль, накрыв мяч.

16' Жоау Паулу нанес удар издали в правый угол, но в створ попасть не сумел.

15' Жоау Паулу в центре поля попал по ногам Саншешу. Арбитр назначил штрафной удар в пользу римской команды.

13' Анкийе из-за пределов штрафной нанес удар по воротам, мяч пролетел пролетел мимо левой штанги.

11' Мбекели на правом краю штрафной нарушил правила в атаке, толкнув в спину Залевского.

9' Арбитр остановил атаку Ромы из-за положения вне игры у Лукаку.

7' В неспешном темпе проходят первые минуты матча. Рома взяла мяч под свой контроль и пытается построить атаку через центр поля.

5' Мбекели издали пробил по воротам Свилара, но в створ не попал.

3' Первый угловой в матче выполнил Шериф. Талаль с правого фланга навесил в центр штрафной, защитники Ромы не без труда отбились.

1' Матч стартовал! Шериф начинает с центра поля.

До матча

Стартовые составы команд

«Шериф»: Коваль — Артундуага, Гарананга, Кики, Товар — Жоау, Адемо, Зухури, Мбекели, Талаль — Анкийе

«Рома»: Свилар — Карсдорп, Льоренте, Ндика, Манчини — Саншеш, Кристанте, Ауар, Залевский — Эль-Шаарави, Лукаку

«Шериф»

Молдавский клуб из Тирасполя начинал свой путь в еврокубках с первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов. На этой стадии «Шериф» по сумме двух встреч переиграл румынский «Фарул», а затем не смог справиться с «Маккаби» из Хайфы и перебрался в Лигу Европы.

Во втором по значимости еврокубке «желто-черные» сначала разобрались с белорусским БАТЭ (общий счет 7:3), а следом отправили в Лигу Конференций сенсационный «Клаксвик» с Фарерских островов (3:2 в совокупности).

В молдавской Суперлиге «Шериф» занимает третье место после 5-ти туров. На счету подопечных Роберто Бордина 12 очков и одно поражение при четырех победах. В крайнем туре чемпионата «желто-черные» разгромили дома «Флорешты» со счетом 5:1.

«Рома»

Итальянский клуб в прошлом сезоне Лиги Европы дошел до решающего матча в Будапеште. Это был второй год подряд, когда команда Жозе Моуриньо вышла в финал еврокубка. В сезоне 2021/2022 «Рома» выиграла Лигу Конференций, но спустя год одержать победу в Лиге Европы им помешала «Севилья», одолевшая итальянцев в серии пенальти.

На старте нового сезона Серии А «Рома» не впечатляет результатами. После 4-х туров римский клуб лишь 12-й с одной победой в активе и четырьмя набранными баллами.

«Рому» прорвало только в крайнем туре, когда «желто-красные» в домашнем матче отправили 7 безответных мячей в ворота «Эмполи». Дублем в составе римлян отличился Дибала, по одному голу на свой счет записали Саншеш, Кристанте, Лукаку и Манчини и еще один мяч был забит в результате автогола Грасси.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шериф» — «Рома» с коэффициентом 1.80.