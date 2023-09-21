21-го сентября «Шериф» на своем поле сыграет против «Ромы» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Начало встречи запланировано на 19:45 мск. «Шериф» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шериф»

Команда успешно добралась до группового этапа Лиги Европы, где будет продолжать бороться за место в плей-офф, но для этого ей необходимо прыгнуть выше головы.

Изначально «Шериф» выступал в квалификации Лиги чемпионов, но вылетел на начальной стадии и смог добиться локального успеха в ЛЕ. В группе G команда сыграет с «Ромой», «Серветтом» и «Славией» из Праги. Уже в 1-м туре «Шериф» встретится с лидером группы — «Ромой».

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В последнее время «Шериф» выдает отличный результат, проиграв только один раз в 9-и матчах. Стоит отметить, что команде не попадался действительно мощный соперник, как «Рома». Если команда из Молдовы сможет победить римлян, то точно будет одним из претендентов на выход в плей-офф.

Все прогнозы на Лигу Европы

Стоит отметить, что в последнем туре чемпионата страны «Шериф» разромил «Флорешты» (5:1). Несмотря на это, команда все равно будет очевидным аутсайдером в предстоящем матче.

«Рома»

Команда неожиданно для многих не лучшим образом стартовала в нынешнем сезоне, после 4-х туров занимая лишь 12-е место в Серии А с 4 очками в активе, хотя в прошлом сезоне «Рома» добралась до еврокубкой, расположившись на 6-й строчке.

В 1-м туре чемпионата Италии римляне неожиданно сыграла вничью со скромной «Салернитаной» (2:2), пропустив 2 гола от 36-летнего полузащитника Антонио Кандревы.

После этого матча последовало 2 поражения. Сначала «Рома» уступила «Вероне» (1:2), а затем «Милану» с таким же счетом.

После такого провала команда Жозе Моуринью разозлилась. «Рома» не оставила и следа от «Эмполи», забив 7 безответных голов. Интересно, что после этого разрома главный тренер «синих» Паоло Дзанетти в шаге от отставки.

В предстоящем матче «Рома» может реабилитироваться перед своими фанатами, выиграв в 1-м матче группового этапа ЛЧ. Римляне — главные фавориты среди остальных команд в группе. В прошлом сезоне «Рома» дошла до финала Лиги Европы. Пока не ясно, сможет ли «Рома» показать тот же уровень футбола, что и в прошлом сезоне...

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» предлагают — 1.50. На викторию «Шерифа» дают — 7.20, ничья оценена — в 4.30.

В предстоящем матче «Рома» способна продолжить побеждать, сейчас для команды это очень важно на фоне неудачного старта сезона.

Поэтому наши прогноз и ставка — победа «Ромы» с форой (-1) за 1.80.

Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал «Ромы» 1.5 больше 1.77.