начнут матч в 22:00 в группе A Лиги Европы, 21.09.2023.

Последний матч между собой: Фрайбург — Олимпиакос 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Олимпиакос» — «Фрайбург». Коэффициент ставки — 1.93 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Олимпиакос»).

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