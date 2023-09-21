«Рома» в гостях одержала победу над «Шерифом» в матче Лиги Европы

Обзор матчей 1-го тура группы G Лиги Европы.

В одном из матчей группового этапа «Рома» обыграла «Шериф» со счетом 2:1.

Первый гол итальянская команда забила на 45+4-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Ромы» Леандро Паредес.

«Шериф» сумел сравнять счет на 57-й минуте благодаря голу защитника команды Кристиана Товара.

На 65-й минуте форвард «Ромы» Ромелу Лукаку принес победу для своей команды, забив 2-й гол.

Футбол. Лига Европы. Группа G Шериф — Рома 1:2 Голы: 0:1 Леандро Паредес (45'), 1:1 Кристиан Товар (57'), 1:2 Ромелу Лукаку (65') Шериф: Максим Коваль, Кристиан Товар (Luvannor, 88'), Габи Кики, Мунаше Гарананга, Алехандро Артундуага (Константинос Апостолакис, 88'), Армель Джуниор Зохури, Питер Адемо, Жоао Пауто, Дэвид Анкейе (Ricardinho, 71'), Мохамед Амин Талал (Дан-Анджело Ботан, 90'), Джером Мбекели Рома: Стефан Эль-Шаарави (Пауло Дибала, 61'), Ромелу Лукаку (Андреа Белотти, 80'), Никола Залевский (Леонардо Спинаццола, 61'), Уссем Ауа (Эдоардо Бове, 61'), Ренату Саншеш (Леандро Паредес, 28'), Рик Карсдорп, Бриан Кристанте, Эван Н'Дика, Диего Льоренте, Джанлука Манчини, Миле Свилар Предупреждения: Мохамед Амин Талал (45 + 3'), Бриан Кристанте (56'), Габи Кики (77'), Константинос Апостолакис (90 + 2'), Жоан Пауло (90 + 7') Удаление: Жоан Пауло (90 + 8')

В параллельном матче пражская «Славия» в гостях обыграла «Серветт» (2:0).

Первый гол гости забили на 32-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Славии» Лукаш Масопуст.

На 59-й минуте защитник гостей Игох Огбу поставил точку в этом матче, забив 2-й гол своей команды.

Футбол. Лига Европы. Группа G Серветт — Славия П 0:2 Голы: 0:1 Лукаш Масопуст (32'), 0:2 Igoh Ogbu (59') Серветт: Jeremy Frick, Бендегуз Болла, Стив Руй, Йоан Северен, Брэдли Мазику (Ронни Родлен, 84'), Мирослав Стеванович, Тимоте Конья, David Douline (Гаэль Ондуа, 67'), Дерек Кутеса (Жереми Гийемено, 68'), Крис Бедья (Энцо Кривелли, 68'), Alexis Antunes (Хуссейн Туати, 81') Славия П: Mick Van Buren (Muhamed Tijani, 52'), Conrad Wallem, Давид Доудера (Лукаш Провод, 72'), Андрес Думитреску (Вацлав Юречка, 87'), Оскар Дорли, Петр Шевчик (Христос Зафейрис, 52'), Michal Tomic (Матей Юрасек, 72'), Томаш Голеш, Ogbu Igoh, Лукаш Масопуст, Алеш Мандоус Предупреждения: Йоан Северен (27'), Стив Руй (36'), Крис Бедья (64'), Оскар Дорли (66'), Muhamed Tijani (79'), Лукаш Провод (90 + 1'), Алеш Мандоус (90 + 3')

Во 2-м туре «Славия» встретится с «Шерифом» 5-го октября, а «Серветт» сыграет с «Ромой» в тот же день.