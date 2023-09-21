Гол Кокорина не помог «Арису» избежать поражения в матче со «Спартой» в ЛЕ

Обзор матчей 1-го тура группы С в Лиге Европы.

В одном из матчей пражская «Спарта» обыграла «Арис» со счетом 3:2.

Первый гол забили гости на 11-й минуте встречи. Арбитр поставил пенальти в ворота «Спарты», а форвард кипрской команды Александр Кокорин уверенно пробил с точки.

Полузащитник «Спарты» Ладислав Крейчи сделал дубль, забив 2 гола на 20-й и 25-й минутах.

На 67-й минуте хозяева удвоили свое преимущество благодаря голу защитника Мартина Витика.

«Арису» удалось сократить отставание в счете до минимума, забив 2-й гол на 90-й минуте усилиями нападающего Шави Бабиски, но на большее кипрской команде не хватило.

Футбол. Лига Европы. Группа C Спарта П — Арис Лимасол 3:2 Голы: 0:1 Александр Кокорин (пенальти) (11'), 1:1 Ладислав Крейчи (20'), 2:1 Ладислав Крейчи (25'), 3:1 Мартин Витик (67'), 3:2 Shavy Babicka (90') Спарта П: Петер Виндаль-Йенсен, Мартин Витик, Асгер Сёренсен, Ладислав Крейчи, Анхело Пресиадо, Казим Лячи (Давид Павелка, 77'), Каан Кайринен (Лукаш Садилек, 31'), Ярослав Зелены, Ян Кухта (Адам Карабец, 65'), Лукаш Гараслин (Велько Бирманчевич, 65'), Victor Olatunji (Вацлав Сейк, 77') Арис Лимасол: Янник Гомис (Shavy Babicka, 65'), Лео Бенгтссон (Jaden Montnor, 85'), Александр Кокорин (Мариуш Стемпиньски, 75'), Mihlali Mayambela (Alex Moucketou-Moussounda, 85'), Кароль Струски, Юлиус Сёке (Морган Браун, 65'), Кажу, Слободан Урошевич, Франц Брорссон, Эрик Боаки, Вана Предупреждения: Ладислав Крейчи (9'), Асгер Сёренсен (70'), Александр Кокорин (70'), Давид Павелка (87')

В параллельном матче «Рейнджерс» минимально обыграл «Бетис» со счетом 1:0. Единственный гол хозяева забили на 68-й минуте, отличился Абдалла Сима.

Во 2-м туре группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» встретится с «Арисом» 5-го сентября, а «Бетис» сыграет в тот же день со «Спартой».