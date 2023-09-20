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    Галатасарай — Копенгаген: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.09.2023 в 19:45 начнется матч в группе A Лиги чемпионов Галатасарай — Копенгаген

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    Галатасарай и Копенгаген начнут матч в 19:45 в группе A Лиги чемпионов, 20.09.2023.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Галатасарай» — «Копенгаген» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.20.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Галатасарай»).

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