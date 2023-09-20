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    Выстоит ли «Копенгаген» в Стамбуле?

    «Галатасарай» — «Копенгаген». Ставки (к. 2.20) и прогноз на групповой раунд Лиги чемпионов, 20 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Копенгаген»
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    «Галатасарай» — фаворит матча
    «Галатасарай» принимает на своем поле «Копенгаген» в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 19:45 мск. «Галатасарай» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 20 Сентября 2023 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 19:45 Копенгаген Копенгаген
  • Копенгаген
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    «Галатасарай»

    «Галатасарай» начал свой путь в текущем отборе Лиги чемпионов в квалификации, где справился с литовским «Жальгирисом», словенской «Олимпией» и норвежским «Мольде».

    «Львы» провели в новом розыгрыше турецкой Суперлиги четыре матча, в которых набрали 10 очков, что позволяет им занимать второе место с отставанием в два балла от лидера «Фенербахче».

    В своей последней игре стамбульцы обыграли «Самсунсор» (4:2) в национальном чемпионате, в которой впервые пропустили в новом розыгрыше чемпионата.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков во всех турнирах при пяти победах кряду в последних из них, так что у него хорошие шансы на успех.

    «Копенгаген»

    Команда из одноименного города также прошла три стадии квалификации Лиги чемпионов. Сперва она не заметила исландский «Брейдаблик», затем — чешскую «Спарту» Прага, после чего — польский «Ракув».

    Клуб также удачно стартовал в новом сезоне чемпионата Дании, набрав 19 очков в восьми играх. Сейчас «Копенгаген» занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на один балл.

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    • При этом в своем последнем матче клуб не выиграл. На выезде в рамках национального первенства он разошелся миром с «Норшелланном» (2:2).

    На сегодня у коллектива небольшая безвыигрышная в три поединка при двух ничьих, так что гости способны зацепиться за очки в турецкой столице.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Галатасарай», коэффициент на победу которого равен 1,63. Успех «Копенгагена» оценивается в 5,34, ничья — в 4,20.

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    В четырех последних матчах хозяева победили при тотал больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Галатасарай» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,20.

    Еще один вариант ставки — «Галатасарай» выиграет 1-й тайм и матч за 2,27, ведь в шести последних поединках хозяев было именно так.

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    «Галатасарай» — «Копенгаген»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на футбол. Выстоит ли «Копенгаген» в Стамбуле?
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