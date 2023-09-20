«Галатасарай» принимает на своем поле «Копенгаген» в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 19:45 мск. «Галатасарай» — «Копенгаген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

«Галатасарай» начал свой путь в текущем отборе Лиги чемпионов в квалификации, где справился с литовским «Жальгирисом», словенской «Олимпией» и норвежским «Мольде».

«Львы» провели в новом розыгрыше турецкой Суперлиги четыре матча, в которых набрали 10 очков, что позволяет им занимать второе место с отставанием в два балла от лидера «Фенербахче».

В своей последней игре стамбульцы обыграли «Самсунсор» (4:2) в национальном чемпионате, в которой впервые пропустили в новом розыгрыше чемпионата.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков во всех турнирах при пяти победах кряду в последних из них, так что у него хорошие шансы на успех.

«Копенгаген»

Команда из одноименного города также прошла три стадии квалификации Лиги чемпионов. Сперва она не заметила исландский «Брейдаблик», затем — чешскую «Спарту» Прага, после чего — польский «Ракув».

Клуб также удачно стартовал в новом сезоне чемпионата Дании, набрав 19 очков в восьми играх. Сейчас «Копенгаген» занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на один балл.

При этом в своем последнем матче клуб не выиграл. На выезде в рамках национального первенства он разошелся миром с «Норшелланном» (2:2).

На сегодня у коллектива небольшая безвыигрышная в три поединка при двух ничьих, так что гости способны зацепиться за очки в турецкой столице.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Галатасарай», коэффициент на победу которого равен 1,63. Успех «Копенгагена» оценивается в 5,34, ничья — в 4,20.

В четырех последних матчах хозяева победили при тотал больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Галатасарай» выиграет при тотал больше 2,5 голов за 2,20.

Еще один вариант ставки — «Галатасарай» выиграет 1-й тайм и матч за 2,27, ведь в шести последних поединках хозяев было именно так.