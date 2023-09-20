ЦСКА — «Урал»: счет матча 1:1, по пенальти 4:2, обзор голов

Иван Обляков Фото: globallookpress.com
В основное время соперники обменялись забитыми мячами. На гол Кристиана Нобоа хозяева ответили точным ударом Ивана Облякова.
В серии пенальти точнее оказались игроки ЦСКА со счетом 4:2.
Футбол. Россия. Кубок
ЦСКА — Сочи 2:1
Голы: 0:1 Кристиан Нобоа (43'), 1:1 Oblyakov I. (78'), : Антон Заболотный (пенальти) (2'), : Miguel (пенальти) (2'), : Davila V. (пенальти) (3'), : Тимофей Маргасов (пенальти) (3'), : Fayzullaev A. (пенальти) (4'), : Oblyakov I. (пенальти) (5') ЦСКА: Владислав Тороп, Максим Мухин, Виллиан Роша, Agapov I., Khellven, Матвей Кисляк, Виктор Мендес, Адольфо Гайч, Oblyakov I., Фёдор Чалов, Fayzullaev A. Сочи: Никита Гойло, Артём Мещанинов, Игорь Юрганов, Вячеслав Литвинов, Тимофей Маргасов, Кристиан Нобоа, Амир Батырев, Артём Макарчук, Артур Юсупов, Георгий Мелкадзе, Miguel Предупреждение: Викторьен Ангбан (85')
ЦСКА набрал 7 очков и поднялся на первое место в группе А Кубка России. «Сочи» находится на третьей строчке с 5 баллами.