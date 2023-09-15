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    Веллингтона в ЦСКА не будет из-за проваленного медосмотра

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    Трансфер бразильского защитника «Сан-Паулу» Веллингтона в ЦСКА сорвался.

    «Сан-Паулу»
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    «Сан-Паулу»

    По информации «Чемпионата», бразильский защитник провалил медосмотр.

    Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за Веллингтона 8 млн евро. Футболист должен был подписать контракт с клубом на пять лет.

    В текущем сезоне бразильской Серии А игрок провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. За все время выступлений за «Сан-Паулу» у защитника 103 проведённых матча, два забитых мяча и 10 результативных передач.

    На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в семи матчах.

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