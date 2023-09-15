Веллингтона в ЦСКА не будет из-за проваленного медосмотра

Трансфер бразильского защитникасорвался.

По информации «Чемпионата», бразильский защитник провалил медосмотр.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за Веллингтона 8 млн евро. Футболист должен был подписать контракт с клубом на пять лет.

В текущем сезоне бразильской Серии А игрок провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. За все время выступлений за «Сан-Паулу» у защитника 103 проведённых матча, два забитых мяча и 10 результативных передач.

На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в семи матчах.