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    Результаты жеребьевки 4-го раунда Пути регионов Кубка России

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    Состоялась жеребьевка четвертого раунда Пути регионов Кубка России.

    «Химки» встретятся с медийной командой 2DROTS
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    «Химки» встретятся с медийной командой 2DROTS

    Подмосковные «Химки» встретятся на этой стадии с медийной командой 2DROTS.

    «Сатурн» — «Арсенал»

    «Форте» — «Динамо» Махачкала

    «Кубань» — «Амкар»

    2DROTS — «Химки»

    «Уфа» — «Торпедо»

    «Луки-Энергия» — «Енисей»

    «Динамо» Брянск — «Шинник»

    «Динамо» Владивосток — «Тюмень»

    СКА Ростов — «Нефтехимик»

    КАМАЗ — «Ленинградец»

    «Ротор» — «Алания»

    «Знамя Труда» — «Волгарь»

    «Биолог» — «Черноморец»

    «Текстильщик» — «Родина»

    «СКА-Хабаровск» — «Сокол»

    «Рязань» — «Акрон»

    Команды, указанные в парах первыми, будут хозяевами матчей. Игры пройдут с 26 по 28 сентября.

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