Результаты жеребьевки 4-го раунда Пути регионов Кубка России

«Химки» встретятся с медийной командой 2DROTS Фото: globallookpress.com
Подмосковные «Химки» встретятся на этой стадии с медийной командой 2DROTS.
«Сатурн» — «Арсенал»
«Форте» — «Динамо» Махачкала
«Кубань» — «Амкар»
2DROTS — «Химки»
«Уфа» — «Торпедо»
«Луки-Энергия» — «Енисей»
«Динамо» Брянск — «Шинник»
«Динамо» Владивосток — «Тюмень»
СКА Ростов — «Нефтехимик»
КАМАЗ — «Ленинградец»
«Ротор» — «Алания»
«Знамя Труда» — «Волгарь»
«Биолог» — «Черноморец»
«Текстильщик» — «Родина»
«СКА-Хабаровск» — «Сокол»
«Рязань» — «Акрон»
Команды, указанные в парах первыми, будут хозяевами матчей. Игры пройдут с 26 по 28 сентября.