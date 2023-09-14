Юрана выписали из больницы. Тренер запретили присутствовать на игре «Пари НН» с «Динамо»

Председатель совета директоров «Пари НН»сообщил, что главного тренера командывыписали из больницы после экстренной операции.

«Сергея Николаевича выписали из больницы. Сейчас он на домашнем режиме. Врачи сказали, что ему нельзя волноваться. Они против того, чтобы он завтра был на игре.

Но окончательного решения мы не приняли, поскольку все мы знаем Сергея Николаевича. Он очень хочет быть с командой на матче с Динамо», — приводит слова Кондратова «Спорт-Экспресс».

«Пари НН» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после семи туров. В ближайшем матче команда Юрана встретится на выезде с «Динамо». Игра пройдет 15 сентября в Москве, начало — в 19:00 мск.