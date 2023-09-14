Стали известны претенденты на звание лучшего вратаря сезона

ФИФА назвала список из пяти вратарей, которые претендуют на награду лучшему голкиперу сезона.

В него вошли: Яссин Буну «Севилья»/«Аль-Хиляль», сборная Марокко; Тибо Куртуа «Реал» Мадрид, сборная Бельгии; Эдерсон «Манчестер Сити», сборная Бразилии; Андре Онана «Манчестер Юнайтед», сборная Камеруна; Марк-Андре тер Штеген «Барселона»; сборная Германии.

Лучшего из пятерки вратарей выберут по итогам голосования журналисты, болельщики, тренеры и капитаны сборных.

Напомним, что по итогам сезона 2021/22 обладателем награды стал голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, победивший на чемпионате мира в Катаре.