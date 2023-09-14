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    Стали известны претенденты на звание лучшего вратаря сезона

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    ФИФА назвала список из пяти вратарей, которые претендуют на награду лучшему голкиперу сезона.

    Эмилиано Мартинес
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    Эмилиано Мартинес

    В него вошли: Яссин Буну «Севилья»/«Аль-Хиляль», сборная Марокко; Тибо Куртуа «Реал» Мадрид, сборная Бельгии; Эдерсон «Манчестер Сити», сборная Бразилии; Андре Онана «Манчестер Юнайтед», сборная Камеруна; Марк-Андре тер Штеген «Барселона»; сборная Германии.

    Лучшего из пятерки вратарей выберут по итогам голосования журналисты, болельщики, тренеры и капитаны сборных.

    Напомним, что по итогам сезона 2021/22 обладателем награды стал голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, победивший на чемпионате мира в Катаре.

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