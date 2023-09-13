Сафонов о возможном переходе в клуб РПЛ: Думаю, это вопрос цены

Вратарь «Краснодара»ответил на вопрос о возможном переходе в другой российский клуб.

«Ко мне никакие предложения не приходили. "Фиорентина" в 2017 году? Мне уже говорили после этого. Согласился бы уехать? Нет. Это было, когда я поехал за 2000 год рождения играть на турнир в Италию. Мы выиграли его, и, возможно, после этого заинтересовались. На тот момент ко мне никто не подошел.

Я думаю, что это не то, что нужно "Краснодару", — воспитывать своих ребят и просто отдать.

Если сейчас поступит предложение, то оно будет обдумываться. В России не перейду в другой клуб? Думаю, что это вопрос цены. Если за меня предложат 50 миллионов, то они сами скажут идти.

В "Краснодаре", возможно, так не будет, но это логично. Если сильно тебя хочет какой-то клуб, то он предлагает завышенную стоимость и твоя команда думает, что можно и продать», — сказал Сафонов в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».