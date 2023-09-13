Агент Клоппа подтвердил, что тренер не возглавит сборную Германии

Юрген Клопп Фото: globallookpress.com
В минувшее воскресенье Немецкий футбольный союз объявил об увольнении Ханса-Дитера Флика, под руководством которого национальная команда проиграла четыре из пяти предыдущих матчей. Решение было принято после разгромного поражения от Японии (1:4).
«У Юргена долгосрочный контракт с "Ливерпулем", поэтому сейчас он точно не рассматривает возможность работать в сборной», — сказал Косицке, слова которого передает The Athletic.
Временным тренером сборной Германии после увольнения Флика стал Руди Феллер, под руководством которого Бундестим одержала победу над Францией (2:1) в рамках товарищеского матча.
Напомним, сообщалось, что сборную Германии может возглавить Юлиан Нагельсманн.