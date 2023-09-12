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    В «Пари НН» рассказали о состоянии Юрана

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о ходе восстановления главного тренера нижегородцев Сергея Юрана, который перенес экстренную операцию.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Сергей Николаевич чувствует себя лучше, но врачи пока его не выписали. Наблюдают за его состоянием и динамикой восстановления. Надеемся, что он скоро присоединится к команде. Пока нет точных прогнозов относительно выписки. Неизвестно, сможет ли Сергей Николаевич быть на тренерской скамейке в матче с "Динамо". Это будет зависеть от врачей и его возможностей.

    Мы организовали дистанционную связь между главным тренером и командой. Сергей Николаевич следит за подготовительным процессом, дает свои комментарии. Сейчас мы неразрывно выстраиваем эту коммуникацию», — приводит слова Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».

    «Пари НН» сыграет с «Динамо» на выезде в восьмом туре РПЛ. Игра пройдет в пятницу, 15 сентября.

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