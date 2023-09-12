ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная РоссииНеудачный дебют Онопко. Экспериментальная сборная России проиграла бессмысленный матч
  • 08:46
    • Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Француз временно дисквалифицирован
  • 13:18
    • Стало известно, когда Надаль вернется в тур
  • 13:03
    • Бальбуэна и Карраскаль могут пропустить матч «Динамо» против «Пари НН»
  • 11:47
    • Министр спорта РФ выступил против перехода федераций в Азию
  • 10:38
    • Юрист Черчесова высказался о возможном возвращении тренера в «Спартак»
    Все новости спорта

    Бальбуэна и Карраскаль могут пропустить матч «Динамо» против «Пари НН»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Динамо Нижний Новгород РПЛ Футбол России Краснодар Фонбет Кубок России
    Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна и полузащитник Хорхе Карраскаль, скорее всего, не сыграют в матче восьмого тура РПЛ против «Пари НН». Об этом сообщил журналист Фабио Алейшо.

    Фабиан Бальбуэна
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабиан Бальбуэна

    «Бальбуэна сыграет за сборную Парагвая против Венесуэлы на выезде. Матч начнется в среду в 01:00 (мск).

    Карраскаль выступает за сборную Колумбии в Чили. Матч против чилийцев начнется в 3:30 (мск).

    Тренерский штаб "Динамо" хочет, чтобы игроки были на 100% готовы к игре (в рамках Кубка России) с "Краснодаром" во вторник», — написал Алейшо в своем телеграм-канале.

  • РПЛ. Взлёт «Динамо», «Локомотива» и падение «Зенита»
  • Итоги 7-го тура чемпионата России по футболу
  • 04/09/2023

    • Матч между «Динамо» и «Пари НН» пройдет 15 сентября в Москве, начало — в 19:00 мск. Выездная встреча динамовцев с «Краснодаром» в Кубке России состоится 19 сентября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Россия переиграть Катар?
  • Катар — Россия. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Приблизится ли Швеция к Австрии?
  • Швеция — Австрия. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Украина вновь неудачно сыграет против Италии?
  • Италия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 12 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Катар — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Швеция — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Италия — Украина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Испания — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.81
  • Прогноз на матч Бельгия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Боливия — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Волга — Уфа
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры