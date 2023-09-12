Бальбуэна и Карраскаль могут пропустить матч «Динамо» против «Пари НН»

Защитник «Динамо»и полузащитник, скорее всего, не сыграют в матче восьмого тура РПЛ против. Об этом сообщил журналист Фабио Алейшо.

«Бальбуэна сыграет за сборную Парагвая против Венесуэлы на выезде. Матч начнется в среду в 01:00 (мск).

Карраскаль выступает за сборную Колумбии в Чили. Матч против чилийцев начнется в 3:30 (мск).

Тренерский штаб "Динамо" хочет, чтобы игроки были на 100% готовы к игре (в рамках Кубка России) с "Краснодаром" во вторник», — написал Алейшо в своем телеграм-канале.

Матч между «Динамо» и «Пари НН» пройдет 15 сентября в Москве, начало — в 19:00 мск. Выездная встреча динамовцев с «Краснодаром» в Кубке России состоится 19 сентября.