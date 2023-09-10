Шаронов: Задача — побороться за выход в РПЛ

Главный тренерпрокомментировал ничейный результат в матче с(1:1).

«Если говорить про первый тайм, то мы допустили одну ошибку и пропустили лёгкий гол. Нам было тяжело что-то предпринять в первой половине матча, но мы постарались это сделать во второй. Мы владели территорией. Нам нужно играть быстрее. В тех условиях, в которых мы находились, это максимум, как мы могли передвигать мяч по полю, поэтому итоговый счёт ничейный.

Сможет ли "СКА-Хабаровск" побороться за выход в РПЛ? У нас стоит такая задача. Мы готовимся к каждой игре. Футболисты прилагают максимум усилий для того, чтобы выигрывать каждый матч», — приводит слова Шаронова пресс-служба «СКА-Хабаровск».

«СКА-Хабаровск» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков после девяти матчей. «Волгарь» находится на последней, 18-й строчке, заработав три очка.