Финляндия — Дания: счет матча 0:1, обзор гола

Дания с минимальным счетом 1:0 обыграла Финляндию в матче 6-го тура отбора на Евро-2024 группы Н.

Единственный гол датчане забили только на 86-й минуте встречи. Отличился полузащитник сборной Пьер Хейбьерг.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H Финляндия — Дания 0:1 Гол: 0:1 Pierre-Emile Hojbjerg (87') Финляндия: Лукаш Градецки, Николай Алхо (Пюрю Сойри, 62'), Артту Хосконен, Роберт Иванов, Матти Пельтола, Ильмари Нисканен (Йере Уронен, 12'), Беньямин Кялльман (Роберт Томас Тэйлор, 84'), Расмус Шуллер (Оливер Антман, 62'), Каан Кайринен, Глен Камара, Теэму Пукки (Йоэль Похьянпало, 62') Дания: Йонас Винд (Юссуф Поульсен, 66'), Йеспер Линдстрём (Расмус Хёйлунн, 46'), Кристиан Эриксен, Андреас Ольсен (Симон Кьер, 80'), Pierre-Emile Hojbjerg, Кристиан Нергор (Томас Делейни, 75'), Йоаким Мехле, Андреас Кристенсен, Йоаким Андерсен, Расмус Кристенсен (Виктор Кристансен, 80'), Каспер Шмейхель Предупреждения: Расмус Кристенсен (13'), Роберт Иванов (19'), Йере Уронен (53'), Кристиан Нергор (62'), Юссуф Поульсен (73'), Йоэль Похьянпало (79'), Йоаким Андерсен (90 + 4')

После этого матча Дания занимает 1-е место в своей группе с 13-ю очками в активе. Финляндия располагается на 2-й позиции (12).