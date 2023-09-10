«Алания» — «Тюмень»: счет матча 1:1, обзор голов

На гол Ислама Машукова гости ответили точным ударом в исполнении Александра Бема.
Футбол. Россия. ФНЛ
Алания — Тюмень 1:1
Голы: 1:0 Ислам Машуков (43'), 1:1 Bem A. (53') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Николай Гиоргобиани, Алан Хабалов, Ислам Машуков, Константин Плиев, Давид Шавлохов, Заур Тарба, Ибрагим Цаллагов, Валерий Царукян Тюмень: Lyubakov E., Baytukov R., Bem A., Андреа Чуканов, Druzhinin I., Markelov I., Никита Печенкин, Денис Самойлов, Владислав Шитов, Sinyak A., Евгений Татаринов Предупреждения: Заур Тарба (62'), Хетаг Кочиев (69')
Таким образом, позиции команд остались прежними: «Алания» (20 очков) — первая, «Тюмень» (14 пунктов — пятая.