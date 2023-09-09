Ребров: Мы пытались атаковать, но Англия вынудила нас обороняться

Главный тренер сборной Украиныподвел итог матча против Англии (1:1).

«У нас был план на игру, но сборная Англии его разрушила. Мы должны были атаковать больше, но нам сложно было выходить из обороны. Однако футбол — это результат. Да, сборная Англии владела инициативой, однако сколько моментов она создала? Считаю, мы очень эффективно сыграли в обороне. Поблагодарил ребят за это. До матча говорил им, что будет очень важно, чтобы они получали удовольствием от игры в обороне. Сегодня они сумели это сделать.

Я не разделяю игроков. Сегодня вся команда работала на оборону. Повторюсь, план на игру у нас был другой. Мы пытались атаковать, но Англия вынудила нас обороняться. Сегодня была такая игра. Следующая игра будет другой.

Сейчас для нас очень важно восстановиться. Игроки уже начали это делать. Эти два дня будем восстанавливать ребят. Следующая игра не менее важна, чем сегодняшняя», — приводит слова Реброва Dynamo.kiev.ua.

В турнирной таблице группы C Англия продолжает занимать первое место, набрав после пяти игр 13 очков. Украина идет на второй строчке, имея в активе семь очков после четырех матчей.