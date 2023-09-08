Грузия — Испания: счет матча 1:7, обзор голов

Испания разгромила Грузию (7:1) в матче группового этапа квалификации Евро-2024.

В 1-м тайме испанцы забили 4 безответных гола. На 22-й минуте встречи счет открыл форвард команды Альваро Мората.

Спустя всего 6 минут защитник Грузии Соломон Кверквелия оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

На 38-й минуте форвард Испании Дани Ольмо сделал счет разгромным — 3:0.

Спустя всего 2 минуты все тот же Мората уверенно пробил, сделав дубль в этом матче.

В самом начале 2-го тайма, на 49-й минуте хозяева забили гол престижа, отличился Георгий Чакветадзе.

На 66-й минуте форвард Испании Альваро Мората оформил хет-трик в этом матче — 5:1.

Уже на 68-й Нико Уильямс забил 6-й гол сборной Испании.

На 74-й минуте встречи гости забили последний гол. Отличился 16-летний форвард Ламин Ямал, который установил рекорд сборной Испании, став самым молодым игроком в истории национальной команды. Ранее этот рекорд принадлежал полузащитнику Гави, который сыграл в возрасте 17 лет.

Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа A Грузия — Испания 1:7 Голы: 0:1 Альваро Мората (22'), 0:2 Solomon Kvirkvelia (автогол) (28'), 0:3 Даниэль Ольмо (38'), 0:4 Альваро Мората (40'), 1:4 Георгий Чакветадзе (49'), 1:5 Альваро Мората (66'), 1:6 Нико Уильямс (68'), 1:7 Lamine Yamal (74') Грузия: Георгий Мамардашвили, Георгий Гочолеишвили (Саба Сазонов, 77'), Solomon Kvirkvelia, Гурам Кашия, Ираклий Азаров (Лаша Двали, 60'), Саба Лобжанидзе (Зурико Давиташвили, 46'), Георгий Абурджания (Георгий Чакветадзе, 46'), Лука Гагнидзе (Анзор Меквабишвили, 46'), Хвича Кварацхелия, Отар Китеишвили, Жорж Микаутадзе Испания: Даниэль Ольмо (Lamine Yamal, 44'), Альваро Мората (Хоселу, 72'), Марко Асенсио (Нико Уильямс, 44'), Фабиан Руис, Родриго Эрнандес (Мартин Субименди, 72'), Гави (Микель Мерино, 58'), Хосе Гайя, Эмерик Лапорт, Робен Ле Норман, Даниэль Карвахаль, Унай Симон Предупреждения: Гави (45 + 1'), Георгий Абурджания (45 + 2'), Гурам Кашия (51'), Отар Китеишвили (60'), Георгий Чакветадзе (63'), Мартин Субименди (79'), Хвича Кварацхелия (82')

После этого матча Испания занимает 2-е место в своей группе отбора на Евро-2024 с 6-ю очками в активе. Грузия — на 4-й строчке (4).