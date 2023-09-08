ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сирил Ган и Сергей СпивакГан вернулся в титульную гонку. Сирил разбил Спивака и принял вызов Аспиналла
  • 18:16
    • Грузия — Испания: стартовые составы команд
  • 18:10
    • Молодежная сборная России сыграла вничью с Узбекистаном в спарринге
  • 18:00
    • Сборная США уступила Германии в полуфинале чемпионата мира
  • 14:11
    • Сборная Сербии обыграла Канаду и вышла в финал ЧМ по баскетболу
  • 14:00
    • Юран перенес экстренную операцию
    Все новости спорта

    Словакия — Португалия: смотреть онлайн в прямом эфире

    08.09.2023 в 21:45 начнется матч в квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года в группе J Словакия — Португалия

    Футбол Сборная Словакии Сборная Португалии
    В 21:45 08.09.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Словакия — Португалия.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Словакия и Португалия. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Словакия» — «Португалия». Коэффициент ставки — 2.24.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Португалия»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Словакия — Португалия.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 9500USDНовым игрокам

    Las Atlantis предлагает новым игрокам бонус к матчу: 9500 USD на первую ставку. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Алькарас обыграет Медведева с разгромным счетом?
  • Алькарас — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.57
    •
  • Грузины дадут бой именитым испанцам
  • Грузия — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • У Джоковича будут проблемы в матче с Шелтоном?
  • Шелтон — Джокович. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.44
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.57
  • Прогноз на матч Алькарас — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Грузия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шелтон — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Словакия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хорватия — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Турция — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Азербайджан — Бельгия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры