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    Португалия обыграет Словакию благодаря голам Роналду?

    Словакия — Португалия. Ставка (к. 2.24) и прогноз на квалификацию Евро-2024

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    Криштиану Роналду
    Сборная Португалии сыграет на выезде против команды Словакии в отборочном турнире Евро-2024. Матч пройдет 8 сентября в Братиславе, начало — в 21:45 мск. Словакия — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа J 08 Сентября 2023 года
    Словакия
  • Братислава
    •  Словакия 21:45 Португалия Португалия
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    Словакия

    Сборная Словакии занимает второе место в группе, набрав в четырех матчах 10 очков.

    Мощный старт словаков стал одним из сюрпризов первой части квалификации чемпионата Европы.

    Коэффициенты матча Словакия — Португалия

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  • 7.704.501.45Бонус$9500
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    Команда Франческо Кальцоны до сих пор ни разу не проигрывала и пропустила всего лишь один гол.

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    В марте словацкая сборная сыграла вничью с Люксембургом и одержала победу над Боснией и Герцеговиной.

    А в июне Словакия выиграла на выезде у Исландии и Лихтенштейна, продлив серию без поражений до семи матчей.

    Португалия

    Сборная Португалии тем временем возглавляет свою группу, набрав в предыдущих матчах максимальное количество очков.

    Португальцы начали квалификацию с четырех побед, сходу подтвердив статус главного фаворита.

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    • В конце марта команда Роберто Мартинеса разнесла Лихтенштейн и Люксембург, забив в общей сложности десять безответных мячей.

    В июне португальцы одержали победы над Боснией и Герцеговиной и Исландией.

    В предстоящих матчах готовы сыграть все португальские звезды, включая Криштиану Роналду, Бернарду Силву, Бруну Фернандеша и Рафаэла Леау.

    Прогноз и ставка

    На Словакию в этом матче можно поставить за 7.50, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу Португалии — за 1.43.

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    Словаки, конечно, удивили в первой части отбора, однако надо понимать, что им только предстоит пройти самую серьезную проверку.

    Есть подозрение, что мощная Португалия положит конец беспроигрышной серии хозяев.

    Ставка — победа Португалии + тотал больше 2,5 за 2.24.

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