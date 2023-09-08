Словакия
Сборная Словакии занимает второе место в группе, набрав в четырех матчах 10 очков.
Мощный старт словаков стал одним из сюрпризов первой части квалификации чемпионата Европы.
Коэффициенты матча Словакия — Португалия
Команда Франческо Кальцоны до сих пор ни разу не проигрывала и пропустила всего лишь один гол.
В марте словацкая сборная сыграла вничью с Люксембургом и одержала победу над Боснией и Герцеговиной.
А в июне Словакия выиграла на выезде у Исландии и Лихтенштейна, продлив серию без поражений до семи матчей.
Португалия
Сборная Португалии тем временем возглавляет свою группу, набрав в предыдущих матчах максимальное количество очков.
Португальцы начали квалификацию с четырех побед, сходу подтвердив статус главного фаворита.
В конце марта команда Роберто Мартинеса разнесла Лихтенштейн и Люксембург, забив в общей сложности десять безответных мячей.
В июне португальцы одержали победы над Боснией и Герцеговиной и Исландией.
В предстоящих матчах готовы сыграть все португальские звезды, включая Криштиану Роналду, Бернарду Силву, Бруну Фернандеша и Рафаэла Леау.
Прогноз и ставка
На Словакию в этом матче можно поставить за 7.50, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу Португалии — за 1.43.
Словаки, конечно, удивили в первой части отбора, однако надо понимать, что им только предстоит пройти самую серьезную проверку.
Есть подозрение, что мощная Португалия положит конец беспроигрышной серии хозяев.
Ставка — победа Португалии + тотал больше 2,5 за 2.24.