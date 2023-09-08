Сборная Португалии сыграет на выезде против команды Словакии в отборочном турнире Евро-2024. Матч пройдет 8 сентября в Братиславе, начало — в 21:45 мск. Словакия — Португалия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словакия

Сборная Словакии занимает второе место в группе, набрав в четырех матчах 10 очков.

Мощный старт словаков стал одним из сюрпризов первой части квалификации чемпионата Европы.

Коэффициенты матча Словакия — Португалия 1X2Новым игрокам 7.704.501.45Бонус$9500

Команда Франческо Кальцоны до сих пор ни разу не проигрывала и пропустила всего лишь один гол.

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В марте словацкая сборная сыграла вничью с Люксембургом и одержала победу над Боснией и Герцеговиной.

А в июне Словакия выиграла на выезде у Исландии и Лихтенштейна, продлив серию без поражений до семи матчей.

Португалия

Сборная Португалии тем временем возглавляет свою группу, набрав в предыдущих матчах максимальное количество очков.

Португальцы начали квалификацию с четырех побед, сходу подтвердив статус главного фаворита.

В конце марта команда Роберто Мартинеса разнесла Лихтенштейн и Люксембург, забив в общей сложности десять безответных мячей.

В июне португальцы одержали победы над Боснией и Герцеговиной и Исландией.

В предстоящих матчах готовы сыграть все португальские звезды, включая Криштиану Роналду, Бернарду Силву, Бруну Фернандеша и Рафаэла Леау.

Прогноз и ставка

На Словакию в этом матче можно поставить за 7.50, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу Португалии — за 1.43.

Словаки, конечно, удивили в первой части отбора, однако надо понимать, что им только предстоит пройти самую серьезную проверку.

Есть подозрение, что мощная Португалия положит конец беспроигрышной серии хозяев.

Ставка — победа Португалии + тотал больше 2,5 за 2.24.