«Рад видеть всех и вернуться в Россию». Головин — о возвращении в сборную

Полузащитник сборной Россиипрокомментировал свое возвращение в национальную команду и поделился впечатлениями от сентябрьского сбора.

«Впечатления от сборной? Самое яркое, что я давно не был в сборной. Рад видеть всех. И в первую очередь вернуться в Россию.

В этот раз не было никаких проблем, ничего не беспокоило. Мы особо не виделись с теми, кто играл с Египтом. В основной сборной только пару человек не знал», — цитирует Головина «Чемпионат».

Напомним, что вчера, 7 сентября, молодежная сборная России сыграла товарищескую встречу со сборной Египта (до 23 лет). Она закончилась вничью (1:1). Единственный гол за сборную России забил нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян.