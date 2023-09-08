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    «Рад видеть всех и вернуться в Россию». Головин — о возвращении в сборную

    Футбол Сборная России Футбол России Монако Товарищеские матчи
    Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал свое возвращение в национальную команду и поделился впечатлениями от сентябрьского сбора.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «Впечатления от сборной? Самое яркое, что я давно не был в сборной. Рад видеть всех. И в первую очередь вернуться в Россию.

    В этот раз не было никаких проблем, ничего не беспокоило. Мы особо не виделись с теми, кто играл с Египтом. В основной сборной только пару человек не знал», — цитирует Головина «Чемпионат».

    Напомним, что вчера, 7 сентября, молодежная сборная России сыграла товарищескую встречу со сборной Египта (до 23 лет). Она закончилась вничью (1:1). Единственный гол за сборную России забил нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян.

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