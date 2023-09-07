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    Словения — Северная Ирландия: смотреть онлайн в прямом эфире

    07.09.2023 в 21:45 начнется матч в группе H квалификации чемпионата Европы по футболу-2024 Словения — Северная Ирландия

    Футбол Сборная Словении Сборная Северной Ирландии
    Словения и Северная Ирландия начнут матч в 21:45 в группе H квалификации чемпионата Европы по футболу-2024, 07.09.2023.

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    Последний матч между собой: Северная Ирландия — Словения 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Словения» — «Северная Ирландия». Коэффициент ставки — 1.98.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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