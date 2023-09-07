Словения
Команда нынешний отборочный цикл начала довольно продуктивно. Словения набрала семь очков в трех поединках.
Атака команды смотрится не столь грозно. В четырех поединках сборная страны Словении сумела забить всего лишь пять мячей.
Коэффициенты матча Словения — Северная Ирландия
Свой последний поединок в рамках отбора команда провела заурядно. Словения на своем поле разошлась миром со сборной Дании (1:1).
В последних двух поединках, которые пришлись на европейскую квалификацию, коллектив не знает побед при одной ничьей и одном поражении, так что у него не лучшая форма.
Северная Ирландия
Команда нынешний отборочный цикл начала не столь успешно. Северная Ирландия набрала только три очка в четырех поединках.
Главным бичом команды является реализация. В четырех поединках сборная Северной Ирландии сумела забить всего лишь два мяча.
Свой последний поединок команда провела неудачно. Северная Ирландия на своем поле минимально уступила Казахстану со счетом 0:1.
В трех последних играх, которые пришлись на квалификацию чемпионата Европы, коллектив потерпел поражение с одинаковым результатом 0:1, так что у него плохая форма.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом Словению, коэффициент на победу которой равен 1,86. Успех Северной Ирландии оценивается в 4,58, ничья — в 3,42.
В трех последних матчах гости проиграли с одинаковым счетом 0:1.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2 голов за 1,98.
Еще один вариант ставки — Словения выиграет за 1,86, ведь гости проиграли три последних матча.