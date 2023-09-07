7 сентября в 5-м туре квалификации Евро-2024 национальная команда Словении сыграет против сборной Северной Ирландии. Игра начнется в 21:45 по мск. Словения — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения

Команда нынешний отборочный цикл начала довольно продуктивно. Словения набрала семь очков в трех поединках.

Атака команды смотрится не столь грозно. В четырех поединках сборная страны Словении сумела забить всего лишь пять мячей.

Коэффициенты матча Словения — Северная Ирландия 1X2Новым игрокам 1.853.554.80Бонус$9500

Свой последний поединок в рамках отбора команда провела заурядно. Словения на своем поле разошлась миром со сборной Дании (1:1).

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В последних двух поединках, которые пришлись на европейскую квалификацию, коллектив не знает побед при одной ничьей и одном поражении, так что у него не лучшая форма.

Северная Ирландия

Команда нынешний отборочный цикл начала не столь успешно. Северная Ирландия набрала только три очка в четырех поединках.

Главным бичом команды является реализация. В четырех поединках сборная Северной Ирландии сумела забить всего лишь два мяча.

Свой последний поединок команда провела неудачно. Северная Ирландия на своем поле минимально уступила Казахстану со счетом 0:1.

В трех последних играх, которые пришлись на квалификацию чемпионата Европы, коллектив потерпел поражение с одинаковым результатом 0:1, так что у него плохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Словению, коэффициент на победу которой равен 1,86. Успех Северной Ирландии оценивается в 4,58, ничья — в 3,42.

В трех последних матчах гости проиграли с одинаковым счетом 0:1.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2 голов за 1,98.

Еще один вариант ставки — Словения выиграет за 1,86, ведь гости проиграли три последних матча.