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    Отберет ли Северная Ирландия очки у Словении?

    Словения — Северная Ирландия. Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 7 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Словения — Северная Ирландия
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    Словения — фаворит матча
    7 сентября в 5-м туре квалификации Евро-2024 национальная команда Словении сыграет против сборной Северной Ирландии. Игра начнется в 21:45 по мск. Словения — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 07 Сентября 2023 года
    Словения
  • Любляна
    •  Словения 21:45 Северная Ирландия Северная Ирландия
  • Евро-2024. Квалификация. Группа H
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    Словения

    Команда нынешний отборочный цикл начала довольно продуктивно. Словения набрала семь очков в трех поединках.

    Атака команды смотрится не столь грозно. В четырех поединках сборная страны Словении сумела забить всего лишь пять мячей.

    Коэффициенты матча Словения — Северная Ирландия

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  • 1.853.554.80Бонус$9500
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    Свой последний поединок в рамках отбора команда провела заурядно. Словения на своем поле разошлась миром со сборной Дании (1:1).

    Все прогнозы на Евро-2024

    В последних двух поединках, которые пришлись на европейскую квалификацию, коллектив не знает побед при одной ничьей и одном поражении, так что у него не лучшая форма.

    Северная Ирландия

    Команда нынешний отборочный цикл начала не столь успешно. Северная Ирландия набрала только три очка в четырех поединках.

    Главным бичом команды является реализация. В четырех поединках сборная Северной Ирландии сумела забить всего лишь два мяча.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. Северная Ирландия на своем поле минимально уступила Казахстану со счетом 0:1.

    В трех последних играх, которые пришлись на квалификацию чемпионата Европы, коллектив потерпел поражение с одинаковым результатом 0:1, так что у него плохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом Словению, коэффициент на победу которой равен 1,86. Успех Северной Ирландии оценивается в 4,58, ничья — в 3,42.

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    В трех последних матчах гости проиграли с одинаковым счетом 0:1.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2 голов за 1,98.

    Еще один вариант ставки — Словения выиграет за 1,86, ведь гости проиграли три последних матча.

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    Словения — Северная Ирландия: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 07.09.2023. Прогнозы на футбол. Отберет ли Северная Ирландия очки у Словении?
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