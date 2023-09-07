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    Сборная России сыграла вничью с Египтом (до 23 лет) в товарищеском матче

    Египет (до 23 лет) — Россия: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Египта Товарищеские матчи
    Сборная России не смогла обыграть олимпийскую сборную Египта (1:1) в рамках товарищеского поединка.

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    Первый гол забил Египет уже на 7-й минуте встречи. Нападающий Египта (до 23 лет) Билал Мажар освободился от опеки защитника сборной России Александрова и подставил ногу перед воротами гостей. Благодаря рикошету мяч оказался в воротах — 1:0.

    Российская сборная сумела сравнять счет на 46-й минуте. Форвард гостей Никита Салтыков обокрал голкипера соперника, но не забил. Уже вторым темпом форвард Степан Оганесян отправил мяч в ворота — 1:1.

    11 сентября сборная России вновь сыграет против Египта (до 23 лет). На следующий день, 12-го числа национальная команда примет участие в матче с Катаром.

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