Египет (до 23 лет) — Россия: счет матча 1:1, обзор голов

Сборная России не смогла обыграть олимпийскую сборную Египта (1:1) в рамках товарищеского поединка.

Первый гол забил Египет уже на 7-й минуте встречи. Нападающий Египта (до 23 лет) Билал Мажар освободился от опеки защитника сборной России Александрова и подставил ногу перед воротами гостей. Благодаря рикошету мяч оказался в воротах — 1:0.

Российская сборная сумела сравнять счет на 46-й минуте. Форвард гостей Никита Салтыков обокрал голкипера соперника, но не забил. Уже вторым темпом форвард Степан Оганесян отправил мяч в ворота — 1:1.

11 сентября сборная России вновь сыграет против Египта (до 23 лет). На следующий день, 12-го числа национальная команда примет участие в матче с Катаром.