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    Митай: Не жалею, что перешёл в «Локомотив»

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    Защитник «Локомотива» Марио Митай высказался о своем переходе в стан «железнодорожников».

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    «Как я решился на переход в "Локомотив"? Сложилась такая ситуация, что в АЕКе я мало играл, мне хотелось покинуть клуб. Нужно было что-то решать с дальнейшей жизнью. И в это время мне позвонил агент и сказал, что пришло предложение из России.

    Изначально это было для меня неожиданно, потому что я даже не думал о полноценном трансфере. Рассчитывал, что просто уйду в аренду. Но в итоге всё понравилось.

    Не жалею, что перешёл в "Локомотив". Считаю, что приобрёл отличный опыт. Мне очень нравится ваш чемпионат. Он конкурентоспособный, всегда достаточно плотная турнирная таблица.

    Ни в одном из матчей ты не можешь заведомо считаться фаворитом. Каждый может сыграть с каждым с абсолютно непредсказуемым счётом. Аутсайдеры могут обыграть лидеров, и это считается в порядке вещей», — приводит слова Митая пресс-служба московского клуба.

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    • Напомним, что Митай перешел из «АЕК Афины» в «Локомотив» в 2020 году. За весь период защитник провел 19 матчей за «железнодорожников», не отметившись результативными действиями.

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