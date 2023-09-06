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    Галактионов об Изидоре: Бесплатно никто никого не отпустит

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    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ситуации с нападающим Вильсоном Изидором.

    Вильсон Изидор
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    Вильсон Изидор

    Ранее стало известно, что Изидор уехал во Францию и без уведомления «Локомотива» самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

    «Мы уже говорили на эту тему, что Вильсон после игры с "Сочи" попрощался со всей командой, с тренерами. Уехал в Москву (»Локомотив« после выездного матча 6-го тура РПЛ с "Сочи" (1:0) не возвращался в Москву и отправился на матч Кубка России против "Ростова" (1:2). — прим.), потому что был сложный выезд в Ростов.

    Мы понимали, что он оттуда приедет только к пятнице и трансферное окно будет закрыто. Поэтому здесь все думали и понимали, что какой-то диалог, наверное, ближе к конкретике идет. Тут, наверное, руководители больше скажут.

    Изидор плакался, чтобы отпустили? Бесплатно никто никого не отпустит. Должно быть предложение, которое устроит клуб.

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    • Он хорошо тренировался, хорошо работал. Все думали о том, что какой-то диалог приведет к конкретике: предложение, которое должно устроить и клуб, и другую сторону. Значит, такого предложения не было», — приводит слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, в августе норвежский полузащитник Матиас Норманн решил в одностороннем порядке расторгнуть контракт с «Ростовом».

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