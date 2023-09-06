Галактионов об Изидоре: Бесплатно никто никого не отпустит

Главный тренер «Локомотива»высказался о ситуации с нападающим

Ранее стало известно, что Изидор уехал во Францию и без уведомления «Локомотива» самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

«Мы уже говорили на эту тему, что Вильсон после игры с "Сочи" попрощался со всей командой, с тренерами. Уехал в Москву (»Локомотив« после выездного матча 6-го тура РПЛ с "Сочи" (1:0) не возвращался в Москву и отправился на матч Кубка России против "Ростова" (1:2). — прим.), потому что был сложный выезд в Ростов.

Мы понимали, что он оттуда приедет только к пятнице и трансферное окно будет закрыто. Поэтому здесь все думали и понимали, что какой-то диалог, наверное, ближе к конкретике идет. Тут, наверное, руководители больше скажут.

Изидор плакался, чтобы отпустили? Бесплатно никто никого не отпустит. Должно быть предложение, которое устроит клуб.

Он хорошо тренировался, хорошо работал. Все думали о том, что какой-то диалог приведет к конкретике: предложение, которое должно устроить и клуб, и другую сторону. Значит, такого предложения не было», — приводит слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в августе норвежский полузащитник Матиас Норманн решил в одностороннем порядке расторгнуть контракт с «Ростовом».