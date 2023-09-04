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    Головин: Скажу честно, многих в сборной России я вообще не знаю

    Футбол Сборная России Футбол России
    Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что не знает многих игроков сборной России, которые примут участие в сентябрьском сборе.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    «В сборной из друзей будут Федя Чалов, Ваня Обляков, Илюха Помазун… Ну, а так, много с кем общаюсь.

    Но скажу честно, много кого вообще не знаю. Очень много новеньких», — приводит слова Головина пресс-служба национальной команды.

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начнется 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября.

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