Головин: Скажу честно, многих в сборной России я вообще не знаю

Полузащитник «Монако»признался, что не знает многих игроков сборной, которые примут участие в сентябрьском сборе.

«В сборной из друзей будут Федя Чалов, Ваня Обляков, Илюха Помазун… Ну, а так, много с кем общаюсь.

Но скажу честно, много кого вообще не знаю. Очень много новеньких», — приводит слова Головина пресс-служба национальной команды.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начнется 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 сентября.

Напомним, сборная Катара официально подтвердила проведение матча с Россией. Игра состоится 12 сентября в Эль-Вакре.