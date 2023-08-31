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    Карпин рассказал, почему вызвал 49 футболистов в сборную России

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему вызвал национальную команду 49 футболистов.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «В прессе уже была информация, что в это международное окно нам предстоят три игры. Про Катар всем уже давно известно, еще два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта, насколько я знаю, подтвердил даже генсек федерации футбола этой страны. Да, понятно, что официально об этих играх РФС не объявлял, существует множество деталей, которые нужно обговорить, и подписать контракты по каждому матчу. Но тренерский штаб сборной не может ждать до 4 сентября, игроков нужно заранее пригласить, существует регламент по вызовам, отправляемых в клубы. Да и собственно нужно заранее планировать и готовиться к сборам. Очевидно, что с олимпийской сборной Египта будет играть национальная команда России, составленная из игроков 2001 года рождения и младше. А со сборной Катара будет играть команда уже без возрастных ограничений. Соответственно, тренерский штаб сборной вызвал на эти три игры две команды. Даже если посмотреть на количество игроков — 49 — и вычесть отсюда 5 вратарей, получится 44 полевых игрока, то есть по 22 на каждую команду.

    Это состав, максимально приближенный к окончательному. Впереди еще тур в РПЛ, мы можем лишиться игроков по объективным причинам. Практика показывает, что обычно после тура мы теряем 2-3 игроков минимум. Так что, возможно, мы еще кого-то довызовем», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

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