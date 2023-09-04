Буффон отреагировал на вхождение в тренерский штаб сборной Италии

Бывший голкипервысказался о вхождении в тренерский штаб сборной Италии после завершения игровой карьеры.

«Я благодарю президента и всю семью "адзурри" за оказанное мне доверие, которое не было чем-то само собой разумеющимся. Если в их понимании моя фигура олицетворяет объединение и обновление сборной Италии, это вызывает гордость и стимулирует меня, делает меня счастливым. Я возвращаюсь в среду, которую, как мне кажется, знаю достаточно хорошо», — приводит слова Буффона официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

2 августа голкипер объявил о завершении карьеры футболиста. Бóльшую часть карьеры Буффон провёл в «Ювентусе».

В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.