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    Буффон отреагировал на вхождение в тренерский штаб сборной Италии

    Футбол Сборная Италии Футбол Италии
    Бывший голкипер Джанлуиджи Буффон высказался о вхождении в тренерский штаб сборной Италии после завершения игровой карьеры.

    Джанлуиджи Буффон
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    Джанлуиджи Буффон

    «Я благодарю президента и всю семью "адзурри" за оказанное мне доверие, которое не было чем-то само собой разумеющимся. Если в их понимании моя фигура олицетворяет объединение и обновление сборной Италии, это вызывает гордость и стимулирует меня, делает меня счастливым. Я возвращаюсь в среду, которую, как мне кажется, знаю достаточно хорошо», — приводит слова Буффона официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    2 августа голкипер объявил о завершении карьеры футболиста. Бóльшую часть карьеры Буффон провёл в «Ювентусе».

    В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.

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