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    Сазонов отреагировал на переход в «Торино»

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    Грузинский защитник Саба Сазонов высказался о переходе в итальянский «Торино» из московского «Динамо».

    Саба Сазонов
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    Саба Сазонов

    «В последние несколько дней время пролетело очень быстро: два дня назад я тренировался с московским "Динамо", а сейчас нахожусь в Турине. У меня было много предложений. Благодаря работе моего отца я здесь, я много работал и теперь рад быть здесь.

    Конечно, я готов к итальянскому футболу, поэтому я здесь. Я знаю, что итальянский футбол очень тактичен, и весь мир это знает. Я центральный защитник, и итальянский футбол — лучшее место для роста в этой роли. В России было много бега: надеюсь, я готов совершить этот рывок.

    Конечно, я следил за Серией А. Мы с моими товарищами по команде старались смотреть как можно больше европейских матчей, потому что хотели учиться у лучших.

    Грузины в Серии А? Я играл с Кварацхелией в сборной Грузии среди футболистов до 21 года, он действительно хорош и играет в отличной команде. Но мы тоже хорошая команда и будем бороться на поле.

    Я выбрал 15-й номер — это тот номер, который у меня был в "Динамо". Я думаю, что самая важная часть — это фамилия на футболке, но мне очень нравится номер 15», — приводит слова Сазонова Toro News.

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