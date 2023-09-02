«Брентфорд» — «Борнмут»: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью с(2:2) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги

Первый гол забили хозяева на 7-й минуте встречи. Полузащитник «Брентфорда» Матиас Йенсен пробил со штрафного удара, попав в левый угол ворот. Получилось красиво — 1:0.

«Борнмут» сумел сравнять счет на 30-й минуте. Нападающий команды Доминик Соланке после навеса отправил мяч в ворота. Без шансов для голкипера соперника.

На 77-й минуте гости и вовсе вышли вперед. Полузащитник гостей Дэвид Брукс получил отличную передачу и забил гол уже в пустые ворота.

На 90+3-й минуте «Брентфорд» сумел сравнять счет. Брайан Мбемо в одиночку добрался до штрафном и совершил голевой удар — 2:2.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Борнмут 2:2 Голы: 1:0 Матиас Йенсен (7'), 1:1 Доминик Соланке (30'), 1:2 Дэвид Брукс (77'), 2:2 Брайан Мбемо (90 + 3') Брентфорд: Марк Флеккен, Аарон Хики (Michael Olakigbe, 82'), Этан Пиннок, Бен Ми (Нэйтан Коллинз, 82'), Рико Генри, Матиас Йенсен (Кристоффер Аер, 82'), Кристиан Нергор, Витали Янельт (Фрэнк Аниика, 71'), Брайан Мбемо, Йоан Висса, Кевин Шаде (Кин Льюис-Поттер, 72') Борнмут: Доминик Соланке, Джастин Клюйверт (Маркус Таверньер, 72'), Райан Кристи (Крис Мепэм, 88'), Энтойн Семеньо (Дэвид Брукс, 60'), Льюис Кук, Филип Биллинг, Милош Керкез, Маркос Сенеси, Илья Забарный, Максимилиан Ааронс, Нето Предупреждения: Максимилиан Ааронс (51'), Нето (65'), Матиас Йенсен (69'), Andoni Iraola (69')

После этого матча «Брентфорд» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 6-ю баллами в активе. «Борнмут» — на 16-й позиции (2).