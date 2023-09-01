«Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Иттихада» по Салаху на сумму более 100 млн фунтов

отказался вести переговоры спо трансферу

По информации The Athletic, саудовский клуб предлагал за египетского форварда 100 миллионов фунтов и существенные бонус, но руководство «Ливерпуля» сразу дало понять, что не собирается вести диалог на эту тему.

Sky Sports утверждает, что «Аль-Иттихад» готов заплатить за Салаха 150 миллионов фунтов.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее заявил, что клуб не получал предложений по Салаху из Саудовской Аравии.

Напомним, из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» этим летом перешел бразильский полузащитник Фабиньо.