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    «Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Иттихада» по Салаху на сумму более 100 млн фунтов

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    «Ливерпуль» отказался вести переговоры с «Аль-Иттихадом» по трансферу Мохамеда Салаха.

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    По информации The Athletic, саудовский клуб предлагал за египетского форварда 100 миллионов фунтов и существенные бонус, но руководство «Ливерпуля» сразу дало понять, что не собирается вести диалог на эту тему.

    Sky Sports утверждает, что «Аль-Иттихад» готов заплатить за Салаха 150 миллионов фунтов.

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ранее заявил, что клуб не получал предложений по Салаху из Саудовской Аравии.

    Напомним, из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» этим летом перешел бразильский полузащитник Фабиньо.

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