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    Клопп заявил, что у «Ливерпуля» нет предложений по Салаху из Саудовской Аравии

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию о том, что Махамед Салах близок к переходу в саудовский «Аль-Иттихад».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали трансфер египетского нападающего.

    По словам Клоппа, «Ливерпуль» не собирается продавать Салаха.

    «Позиция остается прежней. Вот так, больше нечего сказать. Не было предложения, насколько я знаю.

    Я не знаю, как долго это будет продолжаться, но я думаю, что следующие две недели (трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается в середине сентября — прим.) покажут, насколько это сложный вызов.

    Никто больше не сможет реагировать, если потеряет игроков после закрытия трансферного окна в АПЛ. Мы должны защитить игру. Но я люблю всех своих игроков, которые уехали в Саудовскую Аравию.

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    • Но эта лига не отвлекает меня, не заставляет менять привычки. Нам нужно, чтобы европейские лиги оставались такими же сильными, как сейчас.

    Может быть, мы можем немного изменить какие-то правила? Мы все удивлены активностью Саудовской Аравии. Это скорее угроза, чем нет», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

    Напомним, ранее из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» перешел бразильский полузащитник Фабиньо.

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