Клопп заявил, что у «Ливерпуля» нет предложений по Салаху из Саудовской Аравии

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал информацию о том, чтоблизок к переходу в саудовский

Ранее сообщалось, что клубы уже согласовали трансфер египетского нападающего.

По словам Клоппа, «Ливерпуль» не собирается продавать Салаха.

«Позиция остается прежней. Вот так, больше нечего сказать. Не было предложения, насколько я знаю.

Я не знаю, как долго это будет продолжаться, но я думаю, что следующие две недели (трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается в середине сентября — прим.) покажут, насколько это сложный вызов.

Никто больше не сможет реагировать, если потеряет игроков после закрытия трансферного окна в АПЛ. Мы должны защитить игру. Но я люблю всех своих игроков, которые уехали в Саудовскую Аравию.

Но эта лига не отвлекает меня, не заставляет менять привычки. Нам нужно, чтобы европейские лиги оставались такими же сильными, как сейчас.

Может быть, мы можем немного изменить какие-то правила? Мы все удивлены активностью Саудовской Аравии. Это скорее угроза, чем нет», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, ранее из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад» перешел бразильский полузащитник Фабиньо.