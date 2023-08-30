начнут матч в 22:00 в квалификации Лиги чемпионов, 30.08.2023.

Последний матч между собой: Ракув — Копенгаген 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Копенгаген» — «Ракув» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Копенгаген»).

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