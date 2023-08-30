«Копенгаген» сыграет на своем поле «Ракув» в рамках ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 30 августа, начало — в 22:00 мск. «Копенгаген» — «Ракув»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Копенгаген»

В первом матче на выезде «Копенгаген» добыл выездную победу со счетом 1:0. Посему теперь ему нужно побеждать дома, чтобы выйти в групповой раунд Лиги чемпионов.

Команда из одноименного города прошла две стадии квалификации Лиги чемпионов. Сперва она не заметила исландский «Брейдаблик», а затем — чешскую «Спарту» Прага.

Клуб также удачно стартовал в новом сезоне чемпионата Дании, набрав 15 очков в шести играх. Сейчас «Копенгаген» занимает второе место, уступая первому по дополнительным показателям.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В последнем матче в рамках датской Суперлиги коллектив проиграл «Силькеборгу» (1:3), чем прервал серию без поражений в 17 поединков без поражений, так что у него хорошая форма.

«Ракув»

Поражение со счетом 0:1 на своем поле в первом матче требует от «Ракува» выигрывать на выезде, чтобы пробиться в групповой раунд.

Польский клуб в квалификации ЛЧ с самого старта. Миновать удалось только предварительный раунд. Он прошел эстонскую «Флору» в первом раунде отбора, азербайджанский «Карабах» — во втором и кипрский «Арис» — в третьем.

На внутренней арене «Ракув» проиграл «Легии» (по пенальти) в матче за Суперкубок. В чемпионате коллектив разгромил «Ягеллонию» (3:0), сыграл вничью с «Вартой» (2:2), проиграл «Пясту» (1:2) и одолел «Сталь» (2:0).

В последнем 10-ти поединках во всех турнирах коллектив потерпел два поражения при шести победах и двух ничьих, поэтому у него хорошая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Копенгаген», коэффициент на победу которого равен 1,64. Успех «Ракува» оценивается в 5,25, ничья — в 3,94.

В трех последних матчах гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,85.

Еще один вариант ставки — первый гол будет забит до 30-й минуты или на 30-й минуте за 1,80, ведь в четырех последних матчах хозяев счет открывали до 30-й минуты.