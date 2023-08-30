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    «Балтика» неожиданно переиграла «Зенит» в Кубке России

    «Балтика» — «Зенит»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче третьего тура группового этапа Кубка России «Балтика» минимально переиграла «Зенит» со счетом 1:0.

    «Балтика»
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    «Балтика»

    Судьбу противостояния решил единственный точный удар, автором которого стал Анхело Энрикес на 42-й минуте.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    Балтика — Зенит 1:0
    Гол: 1:0 Анхело Энрикес (42') Балтика: Евгений Латышонок, Аслан Дудиев, Александр Жиров, Иван Остойич, Gassama N., Владислав Лазарев, Тигран Аванесян, Жоау Ламейра, Сергей Пряхин, Анхело Энрикес, Тамерлан Мусаев Зенит: Александр Васютин, Марио Фернандес, Дмитрий Васильев, Нуралы Алип, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Александр Коваленко, Зелимхан Бакаев, Иван Сергеев, Густаво Мантуан Предупреждения: Евгений Латышонок (84'), Вендел (90+3'), Клаудиньо (90+4'), Гедеон Гузина (90+4')

    После трех матчей «Балтика» лидирует в группе С, набрав 9 очков. «Зенит» — на втором месте (6 очков).

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