Пиоли прокомментировал победу над «Торино»

Главный тренер «Милана»поделился мнением о победе над «Торино» (4:1) во 2-м туре чемпионата Италии.

«Мы показали признаки прогресса, если сравнивать с первой игрой. Игрокам по-прежнему предстоит наладить взаимопонимание, лучше узнать друг друга, но начало уже можно назвать хорошим.

Этим летом мы подписали футболистов, соответствующих нашим требованиям, способных играть в атакующей и активной манере. Таков наш стиль игры. Иногда это работает лучше, иногда — хуже, но мы никогда не останавливаемся», — цитирует Пиоли сайт «россонери».

«Милан» набрал шести очков и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» находится на 14-й позиции.