ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Карлос АлькарасСмогут ли Алькарас и Свентек защитить титул? Чего ждать от Медведева? Отвечаем на главные вопросы перед US Open-2023
  • 00:38
    • «Реал» минимально обыграл «Сельту»
  • 00:08
    • Дубль Стерлинга помог «Челси» крупно победить «Лутон Таун»
  • 23:39
    • «Лейпциг» разгромил «Штутгарт» в матче Бундеслиги
  • 22:04
    • «Факел» и «Краснодар» поделили очки
  • 19:29
    • ЦСКА потерял очки в матче с «Оренбургом»
    Все новости спорта

    «Реал» минимально обыграл «Сельту»

    «Сельта» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Сельта
    В матче третьего тура испанской Примеры «Реал» на выезде взял минимальный верх над «Сельтой» со счетом 1:0.

    «Реал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал»

    Три очка команде Карло Анчелотти принес точный удар Джуда Беллингема с передачи Хоселу на 81-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Сельта — Реал Мадрид 0:1
    Гол: 0:1 Джуд Беллингхэм (81') Сельта: Иван Вильяр, Оскар Мингуэза, Карл Старфельт, Джозеф Айду, Унай Нуньес, Франко Серви (Мануэль Санчес, 45'), Лукас де ла Торре (Мигель Родригес, 80'), Франсиско Пейнадо, Жонатан Бамба, Яго Аспас, Йёрген Странн Ларсен (Ренато Тапиа, 77') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Хоселу, 18'), Родриго, Джуд Беллингхэм, Эдуардо Камавинжа (Тони Кроос, 63'), Орельен Чуаэми (Лука Модрич, 63'), Федерико Вальверде, Франсиско Гарсия (Начо Фернандес, 80'), Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль, Кепа Аррисабалага Предупреждения: Яго Аспас (68'), Тони Кроос (71'), Антонио Рюдигер (90 + 3'), Ренато Тапиа (90 + 4'), Начо Фернандес (90 + 7')

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Реал» одержал третью победу подряд на старте сезона и занимает первое место в турнирной таблице. «Сельта» идет на 16-м месте с 1 очком.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» прервет серию неудач
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Сможет ли «Динамо» переиграть «Рубин»?
  • «Рубин» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «МЮ» снова обыграет «Ноттингем Форест» и при этом не пропустит?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.62
  • Экспресс дня 26 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Енисей — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Севилья — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры