«Сельта» — «Реал»: счет матча 0:1, обзор гола

Три очка команде Карло Анчелотти принес точный удар Джуда Беллингема с передачи Хоселу на 81-й минуте.
Футбол. Испания. Примера
Сельта — Реал Мадрид 0:1
Гол: 0:1 Джуд Беллингхэм (81') Сельта: Иван Вильяр, Оскар Мингуэза, Карл Старфельт, Джозеф Айду, Унай Нуньес, Франко Серви (Мануэль Санчес, 45'), Лукас де ла Торре (Мигель Родригес, 80'), Франсиско Пейнадо, Жонатан Бамба, Яго Аспас, Йёрген Странн Ларсен (Ренато Тапиа, 77') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Хоселу, 18'), Родриго, Джуд Беллингхэм, Эдуардо Камавинжа (Тони Кроос, 63'), Орельен Чуаэми (Лука Модрич, 63'), Федерико Вальверде, Франсиско Гарсия (Начо Фернандес, 80'), Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль, Кепа Аррисабалага Предупреждения: Яго Аспас (68'), Тони Кроос (71'), Антонио Рюдигер (90 + 3'), Ренато Тапиа (90 + 4'), Начо Фернандес (90 + 7')
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«Реал» одержал третью победу подряд на старте сезона и занимает первое место в турнирной таблице. «Сельта» идет на 16-м месте с 1 очком.