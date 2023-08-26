Лукаку близок к переходу в «Рому»

Нападающий «Челси»в ближайшие дни может стать игроком

По информации журналиста Фабрицио Романо, владелец и спортивный директор «Ромы» в субботу встретятся в Лондоне с руководством «Челси», чтобы обсудить переход бельгийского футболиста.

Римский клуб хочет арендовать Лукаку до конца сезона-2023/2024.

В прошлом сезоне Лукаку выступал на правах аренды за миланский «Интер». Этим летом Ромелу вел переговоры с «Ювентусом», но болельщики туринского клуба выступили против подписания 30-летнего форварда. В «Интере» назвали предательством желание Лукаку продолжить карьеру в «Ювентусе».

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ранее подтвердил, что клуб планирует подписать Сердара Азмуна и еще одного нападающего.

Напомним, сообщалось, что «Челси» намерен продать Лукаку до закрытия летнего трансферного окна.