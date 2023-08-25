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    «Лейпциг» разгромил «Штутгарт» в матче Бундеслиги

    «Лейпциг» — «Штутгарт»: счет матча 5:1, обзор голов

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    «Лейпциг» одолел «Штутгарт» (5:1) в матче 2-го тура Бундеслиги.

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    Первый гол забили гости на 35-й минуте встречи. Отличился нападающий «Лейпцига» Серу Гирасси.

    Во 2-м тайме забивали только хозяева. Сначала защитник «Лейпцига» Бенджамин Хенрихс сравнял счет на 51-й минуте, а затем полузащитник Дани Ольмо и вовсе вывел свою команду вперед на 63-й минуте — 2:1.

    Спустя всего 3 минуты нападающий «Лейпцига» Луа Опенда точным ударом удвоил преимущество команды.

    Затем хозяева вновь выстрелили дуплетом, забив 2 гола на 74-й и 76-й минутах встречи. Отличились Кевин Кампль и Чави Симонс.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    РБ Лейпциг — Штутгарт 5:1
    Голы: 0:1 Серу Гирасси (35'), 1:1 Бенджамин Хенрихс (51'), 2:1 Даниэль Ольмо (63'), 3:1 Луа Опенда (66'), 4:1 Кевин Кампль (74'), 5:1 Ксави Симонс (76') РБ Лейпциг: Янис Бласвих, Бенджамин Хенрихс, Мохамед Симакан (Лукас Клостерман, 85'), Вилли Орбан, Давид Раум, Кевин Кампль, Ксавер Шлагер, Ксави Симонс (Тимо Вернер, 80'), Даниэль Ольмо (Кристоф Баумгартнер, 85'), Луа Опенда (Эмиль Форсберг, 79'), Юссуф Поульсен (Беньямин Шешко, 80') Штутгарт: Серу Гирасси, Крис Фюрих (Максимилиан Миттельштедт, 90'), У Ен Чон (Джейми Левелинг, 90'), Силас Катомпа Мвумпа (Борна Соса, 58'), Атакан Каразор, Лилиан Эглофф (Генки Харагути, 70'), Хироки Ито, Дан-Аксель Загаду, Вальдемар Антон, Паскаль Штенцель (Роберто Массимо, 70'), Александр Нюбель Предупреждения: Marco Rose (45 + 7'), Ксавер Шлагер (61'), Лилиан Эглофф (65')

    В следующем матче «Лейпциг» встретится 3 сентября с «Унионом».

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